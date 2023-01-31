الجزائر تدين بشدة الإرهاب في باكستان وبوركينا فاسو
آثار التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجدا في مدينة بيشاور
31 يناير 2023 19:21
أدانت الجزائر اليوم الثلاثاء، بشدة، الهجمات الإرهابية في باكستان وبوركينا فاسو، مجددة دعوتها لاستئصال هذه الآفة.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن الجزائر تدين بشدة الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا وحدة قتالية في فالانجوتو شمال بوركينا فاسو ومدنيين بمنطقة كاسكيدز يومي 29 و30 يناير الجاري.
كما أكد أن الجزائر تعرب عن تعاطفها وتضامنها مع بوركينا فاسو الشقيقة في هذه الظروف الأليمة، وأنها بصفتها منسق الاتحاد الإفريقي حول الوقاية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في أفريقيا تشدد على ضرورة التصدي لهذه الآفة.
ودعت الجزائر لاعتماد مقاربة شاملة ومتعددة الأطراف تقوم على تعزيز البعد الوقائي وعلى معالجة العوامل المغذية للإرهاب والتطرف.
وفي سياق متصل، أدانت الجزائر بشدة التفجير الانتحاري الذي استهدف أمس الاثنين، مسجدا في مدينة بيشاور الباكستانية الذي أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى.
وأكدت الجزائر في بيان آخر لوزارة الخارجية، تضامنها الكامل مع جمهورية باكستان الإسلامية ورفضها كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب واستهداف دور العبادة مهما كانت المبررات والدوافع.
وجددت دعوتها لتعزيز العمل على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل استئصال آفة الإرهاب التي ما فتئت تؤثر سلبا على السلم والأمن والتنمية في العالم.