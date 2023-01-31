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أوكرانيا: منعنا روسيا من قطع خط الإمداد الشرقي

أرشيفية
31 يناير 2023 19:16

قالت أوكرانيا اليوم الثلاثاء إن قواتها صدت هجمات روسية على طريق قريب من بلدة باخموت بشرق البلاد مما حال دون سيطرة موسكو على خط إمداد أوكراني مُهم.

وقال المتحدث العسكري سيرهي شيريفاتي في تصريحات بثها التلفزيون إن القوات الروسية لم تتمكن من قطع الطريق المؤدي من بلدة تشاسيف يار إلى باخموت.

وأضاف "القوات الروسية لم تتمكن من قطع الطريق الذي يُستخدم في إمداد القوات المسلحة الأوكرانية. والجيش الأوكراني في باخموت مزود بكل ما هو ضروري".

وأضاف أن باخموت تظل إحدى مناطق الاستهداف الرئيسية للهجمات الروسية بطرق من بينها القصف بالمدفعية وهجمات المشاة.

وقالت روسيا في وقت سابق من اليوم الثلاثاء إن قواتها سيطرت على قرية بلاهودانتي الصغيرة شمالي باخموت.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من رواية أي من الجانبين عن ساحة المعركة.

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المصدر: وكالات
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