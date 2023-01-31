الأربعاء 1 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

ارتفاع حصيلة قتلى غرق قارب في باكستان إلى 51

من موقع الحادث
31 يناير 2023 19:09

ارتفعت حصيلة قتلى حادث غرق قارب في باكستان الأحد إلى 51، كما أفادت الشرطة، بعدما انقلب القارب الذي كان محملا فوق طاقته ويقل تلاميذ مدرسة في مياه بحيرة تاندا دام الواقعة في إقليم خيبر بختونخوا.

وأوضح الناطق باسم الشرطة فضل نعيم لوكالة فرانس برس أن الجثث التي انتشلت من مياه البحيرة تعود إلى 49 تلميذا ومدرّس وقائد القارب.

أخبار ذات صلة
قرقاش: «مجزرة بيشاور» مؤشر لتحدي مواجهة الإرهاب
أميركا «تدين بشدة» تفجير مسجد في باكستان
المصدر: وكالات
غرق
باكستان
آخر الأخبار
تعبيرية
دنيا
5 أخطاء شائعة عند شراء الهدايا.. تجنبها
اليوم 07:52
5 استخدامات لهاتفك الذكي قد لا تعرفها!
دنيا
5 استخدامات لهاتفك الذكي قد لا تعرفها!
اليوم 07:46
النائبة الأمريكية مارسي كابتور (D-OH) تتحدث مع اللاجئين الأوكرانيين خلال مؤتمر صحفي عقده تجمع الكونغرس الأوكراني خارج مبنى الكابيتول في واشنطن
عربي ودولي
أميركا تعد حزمة مساعدات لأوكرانيا
اليوم 07:31
الإمارات.. نموذج للتسامح والتعايش بين البشر
عربي ودولي
الإمارات.. نموذج للتسامح والتعايش بين البشر
اليوم 01:59
منظر عام لمدينة القدس القديمة ويظهر مسجد قبة الصخرة (أ ف ب)
عربي ودولي
مبادرة مصرية لوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية
اليوم 01:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©