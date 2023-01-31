الأربعاء 1 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أوكرانيا تستقبل عشرات الدبابات القتالية المتطورة

دبابات ليوبارد تطلق قذائف خلال تدريبات لحلف الناتو (أرشيفية)
31 يناير 2023 18:35

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستتسلم ما بين 120 و140 دبابة في «موجة أولى» من شحنات واردة من تحالف يضم 12 دولة.

وحصلت أوكرانيا على تعهدات هذا الشهر من مجموعة دول غربية بتزويدها بدبابات قتالية ثقيلة ومتطورة.

وقال كوليبا، في إفادة عبر الإنترنت: «تحالف الدبابات يضم الآن 12 عضوا. ويمكنني أن أشير إلى أنه في الموجة الأولى من المساهمات، ستتلقى القوات المسلحة الأوكرانية ما بين 120 و140 دبابة من الطراز الغربي».

وأضاف أن كييف تعمل خلف الكواليس للحصول على موافقة مزيد من الدول على تزويدها بدبابات.

وأعربت أوكرانيا عن الخشية من أن تشن روسيا هجوما كبيرا في الأسابيع أو الشهور المقبلة.

أخبار ذات صلة
أميركا تعد حزمة مساعدات لأوكرانيا
بايدن يبحث مع زيلينسكي مطالب أوكرانيا بشأن الأسلحة
المصدر: وكالات
دبابات
دبابات ليوبارد
أوكرانيا
آخر الأخبار
تعبيرية
دنيا
5 أخطاء شائعة عند شراء الهدايا.. تجنبها
اليوم 07:52
5 استخدامات لهاتفك الذكي قد لا تعرفها!
دنيا
5 استخدامات لهاتفك الذكي قد لا تعرفها!
اليوم 07:46
النائبة الأمريكية مارسي كابتور (D-OH) تتحدث مع اللاجئين الأوكرانيين خلال مؤتمر صحفي عقده تجمع الكونغرس الأوكراني خارج مبنى الكابيتول في واشنطن
عربي ودولي
أميركا تعد حزمة مساعدات لأوكرانيا
اليوم 07:31
الإمارات.. نموذج للتسامح والتعايش بين البشر
عربي ودولي
الإمارات.. نموذج للتسامح والتعايش بين البشر
اليوم 01:59
منظر عام لمدينة القدس القديمة ويظهر مسجد قبة الصخرة (أ ف ب)
عربي ودولي
مبادرة مصرية لوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية
اليوم 01:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©