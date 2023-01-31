بلينكن يدعو إلى منح الفلسطينيين أملا جديدا

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن الفلسطينيين يواجهون "تضاؤلا في آفاق الأمل". وأضاف، عقب لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية، "نرى للفلسطينيين أفقا منحسرا من الأمل ويجب أن يتغير هذا". وجدد بلينكن اعتقاد واشنطن بأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وقال إن واشنطن تعارض أي إجراء من أي طرف من شأنه جعل تحقيق حل الدولتين أصعب بما في ذلك التوسع الاستيطاني وعمليات الهدم والطرد من المنازل وزعزعة الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة. ودعا الوزير الأميركي الجانبين إلى تهدئة التوتر. وأعلن أن الولايات المتحدة "ستقدم 50 مليون دولار" أميركي إضافية لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (أنروا). كان الوزير التقى، أمس الاثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. عقب اللقاء، قال بلينكن "مثلما قلت لرئيس الوزراء، أي شيء من شأنه أن يبعدنا عن تلك الرؤية هو في تقديرنا ضار على المدى البعيد بأمن إسرائيل".