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صورة لأبوظبي ليلاً من محطة الفضاء الدولية

صورة أبوظبي من الفضاء
31 يناير 2023 17:02

نشر رائد فضاء ياباني صورة لأبوظبي ليلا من محطة الفضاء الدولية على حسابه الرسمي على «تويتر».

وقال رائد الفضاء الياباني واكاتا كويتشي:«مرحبا أبوظبي.. منظر جميل للمدينة في الليل».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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