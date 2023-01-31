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ميقاتي يعلن عن جلسة حكومية ثالثة قريباً

ميقاتي يعلن عن جلسة حكومية ثالثة قريباً
31 يناير 2023 15:28

 كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان،  نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، عن الدعوة إلى جلسة حكومية ثالثة هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل بأقصى حد. وقال ميقاتي، خلال رعايته اليوم حفل إطلاق وزارة الصحة العامة بالسرايا "الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي -رؤية 2030" بحضور رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان السفير رالف طراف، وممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور عبد الناصر أبو بكر، وممثلي الوكالات الدولية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة ، إن الجلسة  ستناقش العديد من الملفات الطارئة التي تشكل أولوية ملحة ولا إمكانية لبتها خارج مجلس الوزراء.

وأضاف: "نحن نعمل وفق الواجب والدستور بانتظار أن يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة دستورياً وسياسياً، وسنستمر في العمل براحة ضمير وأولويتنا مصلحة الناس وانتظام عمل المؤسسات ولا شيء سوى ذلك".

وقال السفير طراف،  في كلمة ، "آن الأوان لمعالجة أسباب الأزمة وإصلاح النظام ووضع لبنان على سكة التعافي فيتم التحكم تدريجًا بالوضع من خلال المخصصات في الميزانية".

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ورأى أن "الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي مثال على ما يمكن تقديمه للبنان"، مضيفاً " إنها تحقق الرؤيا للمستقبل القريب حيث يمكن تأمين التغطية الصحية الشاملة للجميع".

ولفت إلى أن "صياغة الاستراتيجية قد تمت بهدف إيجاد الحلول المستدامة والخروج من الإتكال على الرعاية الثانوية والثالثية" ، مضيفاً  أنها تعنى بحوكمة وهيكلة القطاع الصحي وخطوة حاسمة في السبيل نحو إصلاح القطاع الصحي.

ووصف ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور أبو بكر إطلاق الإستراتيجية "بالخطوة الحاسمة نحو ضمان الصّحة للناس في لبنان في ظلّ التّحديات الرّاهنة التي تمرّ بها البلاد". ورأى أن "الاستراتيجية تعزّز الشّراكة لدعم الصّحة وتقترح الإطار الذي تعمل بموجبه كلّ مؤسّسات الدّولة والقطاع الخاص والشّركاء". ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومالية منذ عام 2019 ، هي الأسوأ في تاريخه، أدت إلى شلل كافة القطاعات الحيوية ومن بينها القطاع الصحي. 

المصدر: د ب أ
لبنان
نجيب ميقاتي
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