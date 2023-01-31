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بابا الفاتيكان يبدأ جولة تشمل الكونغو وجنوب السودان

البابا فرانسيس بمطار فيوميتشينو في روما متوجهاً على متن طائرة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان
31 يناير 2023 14:23

 غادر البابا فرنسيس الأول الفاتيكان اليوم الثلاثاء في مستهل أول جولة خارجية له هذا العام، والتي تشمل تشمل جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان، وتستمر ستة أيام.

وأقلعت طائرة البابا من روما صباح اليوم الثلاثاء. وستكون الوجهة الأولى للبابا هي كينشاسا عاصمة الكونغو، حيث تستمر زيارته للبلاد حتى يوم الجمعة المقبل.

ويعتزم البابا بعد ذلك السفر إلى جوبا عاصمة جنوب السودان قبل العودة إلى الفاتيكان يوم الأحد المقبل.

وتهدف زيارة البابا إلى بلدين تضررا بشدة من الصراع والعنف والكوارث الطبيعية، إلى إيصال رسالة سلام ومصالحة.

ومن المتوقع أن تشمل الزيارة إقامة قداس عام في القاعدة الجوية العسكرية بكينشاسا غدا الأربعاء، والذي من المتوقع أن يشهد مشاركة حوالي مليون شخص.

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المصدر: د ب أ
بابا الفاتيكان
جنوب السودان
الكونجو الديموقراطية
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