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وفاة 5 أفراد من أسرة واحدة في حادثة بمصر

أرشيفية
31 يناير 2023 12:58

لقي خمسة أفراد،من أسرة مصرية واحدة، حتفهم، صباح اليوم الثلاثاء، في حريق نشب داخل سيارة كانوا يستقلونها بنطاق محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بنشوب حريق داخل سيارة ملاكي بالكيلو 7 بطريق "الواحات - الفرافرة" بنطاق المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف والاطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران.

ووفق البلاغ، تمت السيطرة على الحريق، الذي أودى بحياة الأب وزوجته وفتى / 16 عاما / وفتاة / 13 عاما/ ورضيعة. وهناك شخص مصاب، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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