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ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مسجد في باكستان إلى 83 قتيلاً

ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مسجد في باكستان إلى 83 قتيلاً
31 يناير 2023 07:57

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الانتحاري الذي استهدف مسجداً مزدحماً في مدينة بيشاور الباكستانية إلى ما لا يقل عن 83 قتيلاً معظمهم من عناصر الشرطة.

كما أصيب 157 شخصاً آخرين في الانفجار الذي وقع داخل منطقة تخضع لإجراءات أمنية مشددة بالقرب من مقر الشرطة. ويعد الهجوم أحد أكثر الهجمات دموية في باكستان خلال سنوات وقد وقع أثناء صلاة الظهر في المسجد.

ولم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن الهجوم في بيشاور، الواقعة قرب الحدود مع أفغانستان.

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المصدر: وكالات
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