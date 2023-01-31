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الرئيس التونسي قيس سعيّد يقيل وزيرين

الرئيس التونسي قيس سعيّد
31 يناير 2023 07:40

أعلنت الرئاسة التونسية مساء الاثنين إقالة وزيرَي الزراعة والتربية من دون ذكر الأسباب، في سياق نقص منتجات أساسية منها الحليب، وإضرابات متفرقة في قطاع التعليم.

وقالت الرئاسة التونسية الاثنين إن الرئيس قيس سعيد قرر "إجراء تحوير جزئي عيّن بمقتضاه محمد علي البوغديري وزيرا للتربية خلفا لفتحي السلاوتي، وعبد المنعم بلعاتي وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلفا لمحمود إلياس حمزة".

ومطلع يناير، أقال سعيد وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة وفاخر الفخفاخ والي صفاقس، ثاني مدن البلاد.

وكانت وزيرة التجارة أول عضو في حكومة نجلاء بودن التي شكلت في نوفمبر 2021، يقيلها الرئيس سعيد.

وتأتي هاتان الإقالتان الجديدتان في أعقاب الدورة الثانية من الانتخابات النيابية التي أجريت الأحد والتي شهدت نسبة الذين أدلوا بأصواتهم 11,4 % فقط.

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