بايدن يستبعد منح أوكرانيا مقاتلات "إف 16"

استبعد الرئيس الأميركي جو بايدن إمكانية إرسال طائرات مقاتلة من طراز (إف16-) إلى أوكرانيا ة. وعندما سأله أحد المراسلين عما إذا كانت الولايات المتحدة ستوفر طائرات (إف16-) لأوكرانيا، أجاب بايدن ببساطة بـ "لا" في واشنطن يوم الاثنين
ومن ناحية أخرى، لم يستبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا.
وبعد أن وعدت عدة دول بتزويد كييف بدبابات قتال رئيسية، طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أيضا بصواريخ طويلة المدى وطائرات مقاتلة والمزيد من المدفعية لصد الهجمات الروسية.
وبعد تحول موقف ألمانيا في تسليم الدبابات، استبعد المستشار الألماني أولاف شولتس تسليم طائرات مقاتلة الأسبوع الماضي.