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رئيس العراق يدعو إلى حل الخلافات بين بغداد وأربيل عبر الحوار

رئيس العراق يدعو إلى حل الخلافات بين بغداد وأربيل عبر الحوار
31 يناير 2023 01:12

هدى جاسم (بغداد)

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شدد الرئيس العراقي، عبداللطيف جمال رشيد، على ضرورة الركون إلى الحوار الفاعل والجاد لحسم المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان العراق، وفق الدستور والقانون.
جاء ذلك، خلال استقبال رئيس الجمهورية، في بغداد، أمس، نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني، والوفد المرافق له.
وجرى، خلال اللقاء، بحث التطورات العامة في البلاد، بما في ذلك إقليم كردستان، والتأكيد على دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الوزاري، والعمل والتنسيق من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار، وتوحيد الرؤى لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه البلاد.
وأشار رشيد، وفق البيان، إلى «أهمية إقرار الموازنة المالية العامة للبلد لارتباطها بشكل مباشر بحياة العراقيين».
في غضون ذلك، دعا نائب رئيس البرلمان العراقي محسن المندلاوي، أمس، البنك المركزي العراقي إلى الالتزام بالإجراءات القانونية الخاصة بالتحويلات المالية وحماية الاقتصاد العراقي من الخروقات.
ووفقاً لبيان البرلمان العراقي، شدد المندلاوي خلال اجتماعه بمحافظ البنك المركزي العراقي الجديد على محسن العلاق على «وجوب عودة الاستقرار المالي، لا سيما سعر صرف الدولار للأسواق العراقية قريباً». وقال إن «على البنك المركزي لزوم تطبيق الإجراءات العالمية ومتابعة التحويلات وعمل المصارف الخاصة وشركات الصيرفة، وملاحقة جميع التجاوزات حسب القوانين العراقية النافذة تطبيقاً لالتزامات البنك المركزي العراقي».
وقدم محافظ البنك المركزي العراقي الجديد شرحاً بشأن الخطة المالية والرقابية التي سيعمل عليها البنك المركزي العراقي لضبط أسعار صرف الدولار ومنع المضاربات المالية، ومتابعة عمليات الشراء المشبوهة للعملة الصعبة والتي يراد منها الإضرار بالاقتصاد الوطني.

الرئيس العراقي
العراق
عبد اللطيف رشيد
إقليم كردستان العراق
كردستان
كردستان العراق
إقليم كردستان
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