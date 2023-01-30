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«الوطني الاتحادي» يشارك بالاجتماع التنسيقي لمكافحة الإرهاب في الدوحة

المشاركون في الاجتماع (من المصدر)
31 يناير 2023 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

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شارك ناصر محمد اليماحي وعبيد خلفان السلامي عضوا المجلس الوطني الاتحادي، في الاجتماع التنسيقي الثالث لمكافحة الإرهاب والحوار البرلماني بشأن السياسات الذي انطلقت أعماله أمس، في العاصمة القطرية الدوحة، بتنظيم مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب برنامج الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته، بالتعاون مع مجلس الشورى القطري.
ويهدف الاجتماع إلى استعراض الأنشطة والمبادرات ذات الصلة التي أعلنت عنها ونفذتها المجالس البرلمانية، حيث ستتناول جلسات الاجتماع موضوع الاتجاهات الإقليمية والأنشطة المنفذة، وموضوع الأولويات والجهود المستقبلية، وسيتم مناقشة موضوع تعميم مراعاة منظور الجنساني في مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف.

مكافحة الإرهاب
قطر
الدوحة
المجلس الوطني الاتحادي
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