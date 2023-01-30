واشنطن: متمسكون بالوضع القائم في القدس

القاهرة، تل أبيب (الاتحاد، وكالات)

كثفت الولايات المتحدة جهودها الدبلوماسية الداعية للتهدئة وعدم تصعيد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث عقد وزير الخارجية أنتوني بلينكن لقاءات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره المصري سامح شكري في القاهرة، أعقبها عقد لقاءات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب ويعقد اليوم لقاء مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله.

وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال لقائه، أمس، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، أن واشنطن تعول على التنسيق الحثيث مع مصر لاستعادة الاستقرار وتحقيق التهدئة واحتواء الوضع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان أنه جرى خلال اللقاء استعراض التطورات والأحداث الأخيرة في الأراضي الفلسطينية والجهود المشتركة والمساعي المصرية الجارية لاحتواء التوتر المتصاعد خلال الأيام الماضية.

بدوره، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن تطورات الأحداث الأخيرة في الأراضي الفلسطينية تؤكد أهمية العمل بشكل فوري في إطار المسارين السياسي والأمني لتهدئة الأوضاع والحد من اتخاذ أي إجراءات أحادية من قبل الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. وأكد السيسي في هذا السياق «موقف مصر الثابت بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية وعلى نحو يحل تلك القضية المحورية في المنطقة ويفتح آفاق السلام والاستقرار والتعاون والبناء». وفي السياق، قال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري، أنهما بحثا سبل التهدئة في الأراضي الفلسطينية بعد موجة التصعيد الأخيرة، مشيرين إلى بحث موضوعات أخرى خلال المباحثات.وقال شكري إن بلاده تعمل على احتواء التطورات بالأراضي الفلسطينية والتوصل لإعادة التهدئة.

وأوضح أن هناك توافقاً مصرياً أميركياً في تناول قضايا المنطقة وأهمية تحقيق استقرارها.

وشدد على أن «منطقة الشرق الأوسط احتلت مساحة كبيرة في مباحثات بلينكن مع السيسي والمباحثات الوزارية الثنائية».

وأضاف شكري: «القضية الفلسطينية كانت حاضرة بقوة خلال المباحثات، فمن المهم منع أي تصعيد وإيجاد إطار سياسي ملائم للوصول لحل الدولتين».

وأكد أن «التطورات الأخيرة مؤسفة، ونعمل على احتوائها والتوصل لإعادة التهدئة ومراعاة مصالح كل الأطراف واستقرار المنطقة».

وفي سياق متصل، حث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لدى وصوله إلى تل أبيب قادماً من القاهرة، الإسرائيليين والفلسطينيين على تهدئة التوتر، وأكد النظر إلى عملية السلام المتوقفة منذ فترة طويلة باعتبارها الطريق الوحيد للمضي قدماً.

وبعد لقائه مع نتنياهو في القدس، عاود بلينكن التأكيد على اعتقاد واشنطن بأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأضاف: «الولايات المتحدة تواصل دعم الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة بالقدس».