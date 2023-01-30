الثلاثاء 31 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

المغرب: لا حل للأزمة في ليبيا إلا بالانتخابات

المغرب: لا حل للأزمة في ليبيا إلا بالانتخابات
31 يناير 2023 01:12

حسن الورفلي (بنغازي)

أخبار ذات صلة
ليبيا.. الخلافات تؤجل تفعيل «المسار الدستوري»
تأكيد ليبي إيطالي على أهمية إنهاء المراحل الانتقالية

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أمس: إن مسألة الشرعية في ليبيا لا يمكن حلها إلا بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بالرباط، جمع بوريطة مع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي الذي وصل المغرب في زيارة غير محددة المدة.
وقال بوريطة: إن «مسألة الشرعية في ليبيا لا يمكن أن تحل إلا عن طريق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والتي بموجبها سيختار الشعب الليبي سلطة التدبير السياسي في البلاد».
وأبدى الوزير المغربي أسفه لوجود «بعض العراقيل التي تواجه التحضير لهذه الانتخابات»، معرباً عن أمله «بالتوافق على إجراء انتخابات في أقرب الآجال بفضل حكمة الليبيين والمجهودات الأممية والدولية». ودعا بوريطة إلى إدارة توافقية للمرحلة الانتقالية في ليبيا من خلال مؤسسات تحضر للانتخابات سواء كانت تشريعية أو تنفيذية. وتدير ليبيا حكومتان الأولى برئاسة باشاغا مكلفة من مجلس النواب بطبرق، والثانية معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب. من جانبه، قال باتيلي، إن زيارته للرباط تأتي في إطار المساهمة في استقرار ليبيا، مشيراً إلى أن «هناك أدواراً كبيرة للدول المجاورة لليبيا في المساهمة لإيجاد حل».
وخلال المؤتمر الصحفي، لفت المبعوث الأممي إلى أن «الليبيين يطمحون لإيجاد مؤسسات مستقرة وذات مصداقية من أجل فتح الباب للاستقرار». وتعاني ليبيا منذ سنوات نزاعاً تسعى الأمم المتحدة لحله عبر رعاية مفاوضات ما زالت متعثرة، بين مجلسي النواب والدولة للتوافق حول قاعدة دستورية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

المغرب
ناصر بوريطة
ليبيا
الانتخابات الليبية
الأزمة الليبية
آخر الأخبار
أسعار الوقود فبراير 2023
الإمارات
أسعار الوقود لشهر فبراير 2023
اليوم 13:11
نوف الشكيلي ونخبة من شباب الإمارات يحتفلون بفوزهم بميداليات المسابقة العالمية للمهارات
الإمارات
"أبوظبي التقني" يمكن شباب الإمارات من الفوز بذهبية و9 ميداليات للتميز خلال المسابقة العالمية للمهارات
اليوم 16:14
لجنة حكام بناء الأجسام تعتمد خطة 2023
الرياضي
لجنة حكام بناء الأجسام تعتمد خطة 2023
اليوم 16:00
دائرة الصحة – أبوظبي تطلق منظومة علوم الحياة للرعاية الصحية في الميتافيرس 2023
الإمارات
دائرة الصحة – أبوظبي تطلق منظومة علوم الحياة للرعاية الصحية في الميتافيرس 2023
اليوم 15:57
الريال وبرشلونة.. «3 كلاسيكو» في 20 يوماً!
الرياضي
الريال وبرشلونة.. «3 كلاسيكو» في 20 يوماً!
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©