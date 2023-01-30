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«الآلية الثلاثية»: التطورات في السودان دخلت مرحلة حاسمة

«الآلية الثلاثية»: التطورات في السودان دخلت مرحلة حاسمة
31 يناير 2023 01:12

الخرطوم (الاتحاد)

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قالت «الآلية الثلاثية» بشأن السودان، إن العملية السياسية في السودان دخلت مرحلة حاسمة، وتتطلب مشاركة واسعة.
وأصدرت الآلية الثلاثية «الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وإيغاد» بياناً مشتركاً أمس، وقعه كل من محمد بلعيش، سفير الاتحاد الأفريقي في السودان، وفولكر بيرتس، ممثل الأمم المتحدة الخاص للأمين العام، وإسماعيل وايس، المبعوث الخاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيغاد». 
وقال البيان: «دخلت العملية السياسية مرحلة جديدة وحاسمة بعد توقيع الاتفاق السياسي الإطاري بين عدد كبير من أصحاب المصلحة السودانيين في 5 ديسمبر 2022».
وتابع: «نجحت المرحلة الأولى في التأسيس لعملية حوار سلمي يعلو فيه صوت المنطق، ويخفُت فيه صوت العنف بهدف التوصل لحلٍّ سياسي يصنعهُ السودانيون، ويضمن العودة لمرحلة انتقالية يقودها المدنيون نحو السلام والديمقراطية في السودان».
وأضاف «تُركّز المرحلة الثانية على قضايا وطنية مهمة ترتبط باستقرار المرحلة الانتقالية في السودان، عملية تشكيل حكومة مدنية ذات مصداقية ستعقُب تحقيق توافق مقبول حول هذه القضايا الأساسية، وصولاً لاتفاق سياسي نهائي وترتيبات دستورية جديدة».
وأضافت: «موقف الرفض القاطع الذي تتخذه بعض القوى ضد الاتفاق الإطاري يجب أن يدفع القوى المؤيدة للديمقراطية للعمل بجهد أكبر لإشراك هذه الأصوات المُشككة، وضمان مشاركتهم في تطوير اتفاق على أساس توافقي لتجاوز هذه التحفظات».
واستطردت قائلة «لا تملك أي جهة في هذه المرحلة من العملية السياسية الحق في احتكار المساعي المؤيدة للديمقراطية والتغيير، فالجميع لديهم الحق في المشاركة والمساهمة في تشكيل مستقبل الديمقراطية في السودان».

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