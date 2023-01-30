الثلاثاء 31 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

واشنطن: الصومال يحرز تقدماً في محاربة الإرهاب

ليندا توماس غرينفيلد لدى وصولها إلى مقديشو
31 يناير 2023 01:11

مقديشو (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
واشنطن: متمسكون بالوضع القائم في القدس
مسؤول أميركي سابق: تعنت «الحوثي» ينذر بتأجيج الحرب في اليمن

قالت المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أمس، إن الصومال أحرز تقدماً في محاربة حركة «الشباب» الإرهابية وإن جهود الحكومة الصومالية ضد الجماعة ستستمر في تدميرها.
وأضافت توماس غرينفيلد في تصريحات للصحفيين، بعد رحلتها الأخيرة إلى المنطقة: «الحكومة الصومالية تحرز تقدماً ضد حركة الشباب، ونحن نعمل معهم جنباً إلى جنب لدعم استراتيجيتهم».
وأشارت إلى أن واشنطن تتعاون مع مختلف المنظمات في الصومال والمنطقة لمواجهة الجماعة الإرهابية.
وتابعت: «هذه الجهود ستستمر حتى يتمكنوا من تدمير قدرة الشباب على ترويع شعب الصومال وترويع المنطقة وكذلك العالم».
وتواصل القوات الحكومية منذ يوليو 2022، بالتعاون مع عشائر مسلحة عمليات عسكرية ضد «الشباب»، وأعلنت مقتل المئات من عناصر الحركة واستعادة السيطرة على مناطق استراتيجية عديدة.
وأُسست الحركة مطلع 2004 وهي مرتبطة بتنظيم «القاعدة» وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.

محاربة الإرهاب
مكافحة الإرهاب
الصومال
الحكومة الصومالية
الأمم المتحدة
أميركا
آخر الأخبار
أسعار الوقود فبراير 2023
الإمارات
أسعار الوقود لشهر فبراير 2023
اليوم 13:11
نوف الشكيلي ونخبة من شباب الإمارات يحتفلون بفوزهم بميداليات المسابقة العالمية للمهارات
الإمارات
"أبوظبي التقني" يمكن شباب الإمارات من الفوز بذهبية و9 ميداليات للتميز خلال المسابقة العالمية للمهارات
اليوم 16:14
لجنة حكام بناء الأجسام تعتمد خطة 2023
الرياضي
لجنة حكام بناء الأجسام تعتمد خطة 2023
اليوم 16:00
دائرة الصحة – أبوظبي تطلق منظومة علوم الحياة للرعاية الصحية في الميتافيرس 2023
الإمارات
دائرة الصحة – أبوظبي تطلق منظومة علوم الحياة للرعاية الصحية في الميتافيرس 2023
اليوم 15:57
الريال وبرشلونة.. «3 كلاسيكو» في 20 يوماً!
الرياضي
الريال وبرشلونة.. «3 كلاسيكو» في 20 يوماً!
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©