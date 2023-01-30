واشنطن: الصومال يحرز تقدماً في محاربة الإرهاب

مقديشو (الاتحاد)

قالت المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أمس، إن الصومال أحرز تقدماً في محاربة حركة «الشباب» الإرهابية وإن جهود الحكومة الصومالية ضد الجماعة ستستمر في تدميرها.

وأضافت توماس غرينفيلد في تصريحات للصحفيين، بعد رحلتها الأخيرة إلى المنطقة: «الحكومة الصومالية تحرز تقدماً ضد حركة الشباب، ونحن نعمل معهم جنباً إلى جنب لدعم استراتيجيتهم».

وأشارت إلى أن واشنطن تتعاون مع مختلف المنظمات في الصومال والمنطقة لمواجهة الجماعة الإرهابية.

وتابعت: «هذه الجهود ستستمر حتى يتمكنوا من تدمير قدرة الشباب على ترويع شعب الصومال وترويع المنطقة وكذلك العالم».

وتواصل القوات الحكومية منذ يوليو 2022، بالتعاون مع عشائر مسلحة عمليات عسكرية ضد «الشباب»، وأعلنت مقتل المئات من عناصر الحركة واستعادة السيطرة على مناطق استراتيجية عديدة.

وأُسست الحركة مطلع 2004 وهي مرتبطة بتنظيم «القاعدة» وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.