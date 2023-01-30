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15 قتيلاً بهجمات إرهابية في الكونغو الديمقراطية

جنود من جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية
31 يناير 2023 01:11

كينشاسا (وكالات)

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خلّفت هجمات للقوات الديمقراطية المتحالفة التابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي أمس الأول، 15 قتيلاً على الأقل في قرى بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بعد أسبوع من هجوم مماثل خلف 23 قتيلاً على الأقل.
وقال ممثل المجتمع المدني في إيتوري ديودونيه مالانغاي: «إنّنا وجدنا في قرية مانيالا 7 جثث وسقط في أوفاي 8 قتلى بينهم 7 نساء»، مؤكّداً أنّ هذه الحصيلة أوّليّة. وأوضح أنّ «متمرّدي القوّات الدّيمقراطيّة المتحالفة هاجموا أيضاً قرية بانديبيس، لكنّهم واجهوا مقاومةً من الجيش الّذي تدخّل، وبالتالي لم يُقتل مدنيّون».
وتنشط القوات الديمقراطية المتحالفة في الإقليمين، وتعدّ من أكثر الجماعات المسلحة دموية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأدى هجوم بقنابل على كنيسة في شمال «كيفو»، نسب أيضاً إلى القوات الديموقراطية المتحالفة، إلى مقتل 14 شخصاً على الأقل في 15 يناير.

الكونغو الديمقراطية
داعش
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