«الناتو» يحشد لتكثيف الدعم لأوكرانيا

شعبان بلال، وكالات (عواصم)

أعلنت القوات الروسية تحقيق مكاسب متزايدة في شرق أوكرانيا قرب فوغليدار، أمس، لتضيف المزيد لأكبر مكاسبها منذ أشهر، بدورها نفت كييف إعلان موسكو، فيما دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرغ كوريا الجنوبية إلى تكثيف مساعدتها العسكرية لأوكرانيا.

وكانت وكالات أنباء روسية نقلت عن زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا في دونيتسك دنيس بوشيلين قوله، إن «وحداتنا تواصل التقدم، أُقيمت وحدات في شرق فوغليدار والعمل متواصل في الجوار».

ورغم إعلان المتحدث باسم الجيش الأوكراني فشل الهجمات الروسية، مؤكداً أن القوات الأوكرانية تمكنت من صدّ الروس بفضل «الأسلحة النارية والمدفعية»، إلا أن الرئيس الأوكراني أقر بصعوبة الوضع في منطقة دونيتسك الشرقية، داعياً إلى مزيد من الإمدادات لمقاومة الهجمات الروسية.

من جانبه، أكد بوشيلين أن الجيش الأوكراني تراجع إلى منطقة تضمّ «عددًا كبيرًا من المواقع الصناعية والمباني العالية» التي تسهّل عمليات الدفاع، موضحاً أن «معارك شرسة» تدور قرب باخموت، وأنه من المبكر جداً التحدث عن تطويق المدينة من جانب القوات الروسية.

في السياق دعا ينس ستولتنبرغ كوريا الجنوبية، أمس، إلى تكثيف مساعدتها العسكرية لأوكرانيا.

قال ستولتنبرغ: «إذا كنا نؤمن بالحرية والديمقراطية، فإن الأوكرانيين يحتاجون إلى أسلحة»، داعياً سيؤول إلى بذل مزيدٍ من الجهد من أجل كييف. وأكد خبراء ومحللون سياسيون استمرار الصراع في ظل عدم تنازل أي طرف عن موقفه والدعم الغربي والأميركي لأوكرانيا، مشيرين إلى أن فرص التسوية السياسية وتحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا خلال الفترة الحالية صعبة للغاية. وحسب وجهة نظر الباحث في الشأن الروسي أندرية مورتازين، فإن ما يسمى بصيغة السلام التي أعلنها الرئيس الأوكراني لا تعني سوى إنذار لروسيا للانسحاب الكامل من الأراضي التي تم الاستيلاء عليها خلال الأزمة، وأن روسيا لن تنسحب من المناطق التي سيطرت عليها مثل خيرسون وزابوريجيا ودونيتسك ولوغانسك. وأوضح موتازين، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن الهدف الغربي هو استنزاف وردع روسيا؛ لذلك سيستمر التصعيد بين الطرفين، وستقوم القوات الروسية بالهجوم في الوقت القريب، ولن تكون هناك تسوية سياسية في ظل الظروف الراهنة.

ووافقت واشنطن وبرلين، خلال الأيام الماضية، على إرسال دبابات «أبرامز» الأميركية و«ليوبارد» الألمانية إلى أوكرانيا للتصدّي للهجوم الروسي في خطوة اعتبرتها الرئاسة الأوكرانية دوراً حاسماً في نصرهم على القوات الروسية، لكن موسكو اعتبرت ذلك استفزازاً خطيراً.

ويتفق الباحث المتخصص في الشأن السياسي حسان هاشم حول أن فرص السلام بعيدة المنال بسبب الإمدادات العسكرية الغربية المتتالية لأوكرانيا في دلالة على أن الغرب لا نية له للاتجاه نحو الحل. وأوضح هاشم، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن الجانب الأوكراني يعوّل على تحسن أحوال الطقس وظروف القتال وهذا يشجع تشكيلاته كعامل مساعد لهم في عدم الاستسلام خلال الفترة المقبلة.