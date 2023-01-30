الثلاثاء 31 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

النرويج تعتزم تسليم أوكرانيا دبابات في أسرع وقت ممكن

النرويج تعتزم تسليم أوكرانيا دبابات في أسرع وقت ممكن
31 يناير 2023 01:11

كونغسبرغ (وكالات) 

أخبار ذات صلة
بايدن يستبعد منح أوكرانيا مقاتلات "إف 16"
«الناتو» يحشد لتكثيف الدعم لأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة

أكد وزير الدفاع النرويجي، أن بلاده تعتزم تسليم دبابات من طراز «ليوبارد 2» إلى أوكرانيا «في أسرع وقت ممكن»، ملمّحاً إلى أن هذا الأمر يمكن أن يحصل في نهاية مارس.
أعلنت أوسلو الأسبوع الماضي أنها تعتزم تزويد كييف بدبابات لم تحدد عددها من طراز «ليوبارد 2»، علماً بأن 36 دبابة من هذا الطراز موضوعة في الخدمة لدى القوات البرية النرويجية.
وقال وزير الدفاع بيورن آرليد غرام أمس: «لم نحدد بعد العدد»، وتابع «من الأهمية بمكان أن يكون الأمر منسّقاً بشكل وثيق مع الشركاء، بما يضمن إحداث فارق بالنسبة لأوكرانيا».
وعلى هامش زيارة إلى مصنع لتجميع صواريخ سام النرويجية المتقدمة، قال الوزير «نأمل أن يحدث هذا الأمر في أسرع وقت ممكن»، مشدداً على أن «الحاجة ملحة».
وشدّد الوزير النرويجي على وجوب إعطاء المهل اللازمة للحصول على ضوء أخضر لتسليم الدبابات للقوات الأوكرانية وتدريب وحداتها على هذه الآليات ناهيك عن المسائل اللوجستية، مؤكداً «إنها عملية كبيرة لكننا نأمل أن تتم بأسرع وقت ممكن».

النرويج
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
دبابات
آخر الأخبار
أسعار الوقود فبراير 2023
الإمارات
أسعار الوقود لشهر فبراير 2023
اليوم 13:11
نوف الشكيلي ونخبة من شباب الإمارات يحتفلون بفوزهم بميداليات المسابقة العالمية للمهارات
الإمارات
"أبوظبي التقني" يمكن شباب الإمارات من الفوز بذهبية و9 ميداليات للتميز خلال المسابقة العالمية للمهارات
اليوم 16:14
لجنة حكام بناء الأجسام تعتمد خطة 2023
الرياضي
لجنة حكام بناء الأجسام تعتمد خطة 2023
اليوم 16:00
دائرة الصحة – أبوظبي تطلق منظومة علوم الحياة للرعاية الصحية في الميتافيرس 2023
الإمارات
دائرة الصحة – أبوظبي تطلق منظومة علوم الحياة للرعاية الصحية في الميتافيرس 2023
اليوم 15:57
الريال وبرشلونة.. «3 كلاسيكو» في 20 يوماً!
الرياضي
الريال وبرشلونة.. «3 كلاسيكو» في 20 يوماً!
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©