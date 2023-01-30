النرويج تعتزم تسليم أوكرانيا دبابات في أسرع وقت ممكن

كونغسبرغ (وكالات)

أكد وزير الدفاع النرويجي، أن بلاده تعتزم تسليم دبابات من طراز «ليوبارد 2» إلى أوكرانيا «في أسرع وقت ممكن»، ملمّحاً إلى أن هذا الأمر يمكن أن يحصل في نهاية مارس.

أعلنت أوسلو الأسبوع الماضي أنها تعتزم تزويد كييف بدبابات لم تحدد عددها من طراز «ليوبارد 2»، علماً بأن 36 دبابة من هذا الطراز موضوعة في الخدمة لدى القوات البرية النرويجية.

وقال وزير الدفاع بيورن آرليد غرام أمس: «لم نحدد بعد العدد»، وتابع «من الأهمية بمكان أن يكون الأمر منسّقاً بشكل وثيق مع الشركاء، بما يضمن إحداث فارق بالنسبة لأوكرانيا».

وعلى هامش زيارة إلى مصنع لتجميع صواريخ سام النرويجية المتقدمة، قال الوزير «نأمل أن يحدث هذا الأمر في أسرع وقت ممكن»، مشدداً على أن «الحاجة ملحة».

وشدّد الوزير النرويجي على وجوب إعطاء المهل اللازمة للحصول على ضوء أخضر لتسليم الدبابات للقوات الأوكرانية وتدريب وحداتها على هذه الآليات ناهيك عن المسائل اللوجستية، مؤكداً «إنها عملية كبيرة لكننا نأمل أن تتم بأسرع وقت ممكن».