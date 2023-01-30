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700 صاروخ دفاع جوي جديد لفرنسا وإيطاليا

700 صاروخ دفاع جوي جديد لفرنسا وإيطاليا
31 يناير 2023 01:12

باريس (وكالات)

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قدّمت فرنسا وإيطاليا طلبية مشتركة لتصنيع 700 صاروخ متوسط المدى مضاد للطائرات طراز «أستر»، ما يعكس رغبتهما في «تحديث قدراتهما البرية والبحرية للدفاع الجوي والحفاظ عليها»، بحسب ما قالت وزارة الجيوش الفرنسية في بيان أمس.
وتبلّغ الكونسورتيوم الفرنسي-الإيطالي يوروسام الذي تشارك فيه خصوصاً مجموعتا «تاليس» و«ام بي دي ايه» في نهاية شهر ديسمبر «باتفاق لإنتاج حوالي 700 صاروخ أستر»، وفقاً للبيان.
وأتى البيان بعد 3 أيام على اجتماع بين وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو ونظيره الإيطالي غويدو كروزيتّو في روما.
وأكدت وزارة الجيوش الفرنسية، أن «الطلبية تتعلق بإصدارات عدة من هذا الصاروخ الفريد في أوروبا»، مشيرةً إلى طرازي «أستر 15» و«أستر 30 بي1»، بالإضافة إلى الإصدار الأخير «أستر 30 بي1 ان تي».
لم يُكشف عن قيمة هذه الطلبية. وتُقدّر قيمة صاروخ «أستر 30» بمليوني يورو، بحسب تقرير للمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية.
وفرقاطات البلدين مجهزة بصواريخ من طراز «أستر 15» و«أستر 30»، وكذلك السفن البريطانية.
وتَستخدم بطاريات «سامب/تي مامبا» للدفاع الجوي أيضاً صواريخ «أستر 30» وتضم فرنسا ثمانية أنظمة منها وإيطاليا خمسة أنظمة.
وقال البيان «إنها إحدى أكبر الطلبيات من هذا الصاروخ المضاد للطائرات، وهو النظام الأوروبي الوحيد الذي يوفر مثل هذه القدرات العملانية».
وأضاف «هذه الطلبية العالمية ستتطلب تعديلات على مستوى السلسلة الصناعية بأكملها من أجل مواجهة تحديات اقتصاد الحرب».
واستغرق وقت إنتاج الصاروخ في 2021 «ثلاث إلى أربع سنوات»، بحسب ما قال النائب منير بلحميتي في الخريف، في تقرير مالي تحدث عن الطلبيات المتوقعة في 2023.
وضمّت هذه الطلبيات خصوصاً 100 صاروخ من طراز «أستر 30» لتجهيز خمس فرقاطات للدفاع والتدخل في المستقبل، و118 صاروخ «أستر 30» لأنظمة مامبا للدفاع الجوي.
وصُمّم صاروخ «أستر 30» بمدى يصل إلى أكثر من 100 كيلومتر ليطال هدفه في حال كان طائرة أو صاروخ كروز، بسرعة 5500 كلم/ ساعة، حتى ارتفاع 20 كيلومتراً.

فرنسا
إيطاليا
الدفاع الجوي
صواريخ متوسطة المدى
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