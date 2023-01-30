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فنلندا: متمسكون بالانضمام إلى «الناتو» مع السويد

فنلندا: متمسكون بالانضمام إلى «الناتو» مع السويد
31 يناير 2023 01:12

هلسنكي (وكالات) 

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أردوغان: تركيا قد توافق على انضمام فنلندا إلى «الناتو»

أعلن وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، أمس، أن فنلندا ستستمر في خطتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في الوقت نفسه مع جارتها السويد، وتأمل أن يتحقق ذلك في وقت أقصاه يوليو المقابل.
وأشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأول إلى أن أنقرة ربما توافق على انضمام فنلندا إلى الحلف قبل السويد وسط تصاعد التوتر مع ستوكهولم وأدلى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس بتصريحات مماثلة.
وقال هافيستو في مؤتمر صحفي في هلسنكي «تظل رغبتنا القوية هي الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي مع السويد».
وعلقت تركيا الأسبوع الماضي محادثات الانضمام إلى الحلف مع السويد وفنلندا بسبب احتجاجات في ستوكهولم تضمنت إحراق نسخة من المصحف.
وتقدمت السويد وفنلندا العام الماضي بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في أعقاب الأزمة الأوكرانية، ويستدعي ذلك موافقة جميع الدول الأعضاء على طلبيهما، فيما لم تصادق تركيا والمجر بعد على طلب الدولتين الانضمام إلى الحلف.

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حلف الناتو
السويد
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بيكا هافيستو
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