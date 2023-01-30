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جرحى طعنا بسكين في محطة للمترو في بروكسل

عناصر من الشرطة في بروكسل (أرشيفية)
30 يناير 2023 23:22

أُصيب ثلاثة أشخاص بجروح، أحدهم «حالته حرجة»، في هجوم بسكّين نفّذه مساء الاثنين رجل داخل محطّة للمترو في حيّ المؤسّسات الأوروبية في بروكسل قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقال رئيس بلدية بروكسل، فيليب كلوز، في تغريدة على «تويتر»: «هجوم بسكّين في محطة شومان: التنسيق مع مختلف أجهزة الشرطة (...) أتاح بسرعة توقيف المهاجم».

من جهتها، قالت الشرطة الفدرالية لوكالة فرانس برس إنّ ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح في الهجوم الذي وقع قرابة الساعة 18:00 بالتوقيت المحلّي. وأوضحت أنّ أحد الجرحى «بحالة حرجة».

وكانت حصيلة سابقة أوردها المصدر نفسه أفادت بسقوط جريح واحد في الهجوم. ولم تدل الشرطة بأي معلومات عن دوافع المهاجم.

من ناحيته، قال مكتب المدّعي العام الفدرالي، إنّه «حتّى الآن» لم يُطلب منه وضع يده على هذه القضية.

وقال مصدر مطّلع على القضية، إنّ المشتبه به الموقوف «لديه ماض من الاضطرابات العصبية».

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