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السعودية تطلق خدمة تأشيرة المرور للزيارة للقادمين «جواً»

من مطار الملك عبدالعزيز في جدة (أرشيفية)
30 يناير 2023 23:10

أطلقت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية، خدمة إصدار (تأشيرة المرور للزيارة) للقادمين «جواً» إلكترونياً، بهدف تيسير القدوم إلى المملكة لجميع الأغراض، وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول وأتمتتها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن التأشيرة - التي ستصدر بشكل مجاني وفوري مع تذكرة السفر، وتمتد صلاحيتها إلى ثلاثة أشهر والإقامة بالمملكة لمدة 4 أيام - تسمح للعابرين والراغبين بالدخول إلى المملكة من أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، بالإضافة إلى التنقل وحضور الفعاليات السياحية.

وأوضحت الوزارة أن إطلاق الخدمة - الذي جاء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبالتعاون مع الناقلات الجوية السعودية - سيكون اعتباراً من اليوم، وذلك من خلال التقدم بطلب تأشيرة المرور للزيارة «جواً» عبر المنصات الإلكترونية التابعة للخطوط الجوية السعودية، وطيران ناس، ليتم تمريرها آلياً إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات في وزارة الخارجية السعودية، لمعالجة وإصدار التأشيرة الرقمية بشكل فوري وإرسالها للمستفيد عبر البريد الإلكتروني.

وأكدت الخارجية السعودية أن خدمة تأشيرة المرور الرقمية سوف تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر تعزيز مكانة المملكة، والاستفادة من موقعها الاستراتيجي المميز كمحور ربط بين القارات، ومحطة جذب للعابرين ووجهة سياحية عالمية.

 

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