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30 قتيلاً و20 مفقوداً في فيضانات بمدغشقر

ارتفاع حصيلة الإعصار باتسيراي في مدغشقر إلى 111 قتيلًا
30 يناير 2023 22:36

تسببت فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن مرور العاصفة الاستوائية "تشينيسو" عبر مدغشقر في مقتل 30 شخصاً وفقدان 20 آخرين وتضرر عشرات الآلاف بأنحاء الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي.

وذكر مكتب مدغشقر الوطني لإدارة المخاطر والكوارث اليوم أن العاصفة ضربت اليابسة في شمال شرقي الجزيرة الخميس الماضي، ما أدى إلى تضرر نحو 89 ألف شخص.

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية في مدغشقر أن العاصفة، التي تتجه الآن إلى قنال موزمبيق، شهدت رياحاً بلغت سرعتها 170 كيلومتراً في الساعة ورافقتها أمطار غزيرة.

وتسببت العاصفة في تدمير البنية التحتية، وقطع العديد من الطرق بسبب ارتفاع المياه والانهيارات الأرضية وتحطم الجسور، فيما اضطر نحو 33 ألف شخص لمغادرة منازلهم في منطقة بويني، في شمال غربي الجزيرة.

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المصدر: وام
مدغشقر
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