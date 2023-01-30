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61 قتيلاً و150 جريحاً في تفجير بمسجد في باكستان

61 قتيلاً و150 جريحاً في تفجير بمسجد في باكستان
30 يناير 2023 22:00

ارتفعت إلى 61 قتيلاً ونحو 150 جريحاً حصيلة تفجير استهدف الاثنين مسجداً داخل مقرّ رئيسي للشرطة في شمال غرب باكستان، بحسب ما أفاد مصدر طبي.

وقال محمد عاصم خان، المتحدّث باسم مستشفى ليدي ريدينغ في بيشاور "حتّى الساعة تلقّينا 61 جثة وهناك 60 جريحاً يتلقّون العلاج. هناك جرحى آخرون بالعشرات أُرسلوا إلى مستشفيين آخرين في المدينة".

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المصدر: وكالات
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