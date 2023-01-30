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مصر تدين بشدة تفجير مسجد في باكستان

من موقع الحادث
30 يناير 2023 21:19

أدانت مصر، اليوم الاثنين، حادث التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجداً في مدينة بيشاور شمال غربي باكستان، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

كما تقدمت مصر، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، بخالص التعازي والمواساة لجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة ولذوي الضحايا.

وشددت على إدانتها لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأسفر التفجير الذي استهدف مسجدا بمنطقة "بوليس لاينز" في بيشاور، عن مقتل 32 شخصا وإصابة 147 آخرين.

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المصدر: وكالات
مصر
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