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47 قتيلاً و150 جريحاً في تفجير بمسجد في باكستان
من موقع الانفجار
30 يناير 2023 19:43
قُتل 47 شخصاً على الأقلّ وأصيب حوالى 150 آخرين بجروح، غالبيتهم من الشرطة، في تفجير استهدف الاثنين مسجداً يقع داخل المقرّ العام لشرطة بيشاور في شمال غرب باكستان.
ووقع التفجير أثناء صلاة العصر وأدّى عصف الانفجار إلى انهيار سقف المسجد وأحد جدرانه، حسبما أفاد مراسل وكالة فرانس برس الذي شاهد جرحى غطّتهم الدماء يخرجون من المسجد وجثث قتلى يتمّ نقلها في سيارات إسعاف.
ولهذا الموقع حساسية بالغة في المدينة الواقعة على بُعد 50 كلم من الحدود مع أفغانستان.
وإثر الهجوم وضعت الحكومة البلاد بأكملها في حالة إنذار قصوى، فيما انطلقت عملية بحث عن الناجين لإنقاذهم من تحت الأنقاض.
وقال محمد عاصم خان، المتحدّث باسم مستشفى ليدي ريدينغ في بيشاور إنّ التفجير أسفر عن 47 قتيلاً وأكثر من 150 جريحاً.
من جهته، قال المسؤول الحكومي البارز شفيع الله خان لوكالة فرانس برس إنّ حصيلة القتلى مرشّحة للارتفاع أكثر مع استمرار انتشال جثث من تحت الأنقاض.
وبحسب محمد إعجاز خان، رئيس شرطة بيشاور، فإنّ ما بين 300 و400 شخص يؤدّون عادة الصلاة داخل المسجد في هذا الوقت.
أمّا غلام علي، حاكم ولاية خيبر بختونخوا وعاصمتها بيشاور، فقال إنّ «غالبية الضحايا من الشرطة».
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المصدر: وكالات
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