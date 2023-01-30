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بلينكن يصل إلى إسرائيل ويحث على تهدئة التوتر

بلينكن في تل أبيب
30 يناير 2023 18:07

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين إلى إسرائيل واستهل الزيارة بحث الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على اتخاذ خطوات لتهدئة تصاعد التوتر خلال الآونة الأخيرة.

وقال بلينكن "على عاتق الجميع مسؤولية اتخاذ خطوات لتهدئة التوترات بدلا من تأجيجها".

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