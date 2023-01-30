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الكرملين يكشف تفاصيل تهديد بوتين لجونسون

ماذا تحمل مذكرات جونسون؟
30 يناير 2023 17:38

نفى الكرملين مزاعم رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد هدده شخصيا بشن ضربة صاروخية.

وأدلى جونسون بهذه التصريحات في فيلم وثائقي جديد من ثلاثة أجزاء لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وقال جونسون إن بوتين وجه التهديد له خلال محادثة حول ما إذا كانت بريطانيا ستدعم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في المستقبل، وهو الأمر الذي تعارضه روسيا بشدة وعنف.

وقال جونسون لشبكة بي بي سي "لقد هددني نوعا ما في وقت من الأوقات وقال لي ، بوريس، لا أريد أن أؤذيك، ولكن بصاروخ، سيستغرق الأمر دقيقة واحدة فقط، أو شيء من هذا القبيل". وأضاف جونسون "أعتقد أنه من خلال نبرته الهادئة في الحديث، كان يساير فقط محاولاتي لحمله على التفاوض".

وزعم المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن بوتين لم يصدر مثل هذا التهديد. ونقلت وكالة أنباء انترفاكس الروسية عن بيسكوف القول اليوم الاثنين "ما قاله السيد جونسون غير صحيح. وبتعبير أدق إنه كذب". وادعى بيسكوف أن جونسون إما كذب عمدا بشأن التعليقات أو ببساطة أساء فهم ما كان يتحدث عنه بوتين. وقال بيسكوف إن بوتين، في محادثة مع جونسون، كان يعبر عن قلقه إزاء هجوم صاروخي محتمل على موسكو. وكان بوتين قد حذر علنا من أنه إذا انضمت أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، فإن الناتو سيبني قواعد في البلاد تسمح للصواريخ الأميركية بالوصول إلى موسكو في غضون دقائق.

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المصدر: وكالات
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فلاديمير بوتين
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بوريس جونسون
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