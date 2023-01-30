بلينكن يغادر القاهرة متوجها إلى إسرائيل

وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكين يستقل طائرة في مطار القاهرة
30 يناير 2023 16:28
غادر القاهرة بعد ظهر اليوم الإثنين وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن متوجها على رأس وفد إلى إسرائيل بعد زيارة لمصر استغرقت يومين، في بداية جولة تشمل إسرائيل والضفة الغربية، استقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
والتقى بلينكن بعدد من كبار المسئولين من بينهم نظيره المصري سامح شكري، وعدد من ممثلي الشباب والمجتمع المدني في مصر.
ووصف الوزير الأميركي لقاءه بالرئيس السيسي في تغريدة على تويتر بأنه "لقاء هام مع الرئيس بشأن الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر .. ناقشنا دور مصر المهم في الاستقرار الإقليمي والتعاون الثنائي".