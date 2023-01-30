الثلاثاء 31 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بلينكن يغادر القاهرة متوجها إلى إسرائيل

وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكين يستقل طائرة في مطار القاهرة
30 يناير 2023 16:28

غادر القاهرة بعد ظهر اليوم الإثنين وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن متوجها على رأس وفد إلى إسرائيل بعد زيارة لمصر استغرقت يومين، في بداية جولة تشمل إسرائيل والضفة الغربية، استقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

والتقى بلينكن بعدد من كبار المسئولين من بينهم نظيره المصري سامح شكري، وعدد من ممثلي الشباب والمجتمع المدني في مصر.

ووصف الوزير الأميركي لقاءه بالرئيس السيسي في تغريدة على تويتر بأنه "لقاء هام مع الرئيس بشأن الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر .. ناقشنا دور مصر المهم في الاستقرار الإقليمي والتعاون الثنائي".

أخبار ذات صلة
وفاة 5 أفراد من أسرة واحدة في حادثة بمصر
الفنان المصري حسن يوسف يتقدم ببلاغ عاجل للنائب العام
المصدر: وكالات
مصر
إسرائيل
أميركا
آخر الأخبار
أسعار الوقود فبراير 2023
الإمارات
أسعار الوقود لشهر فبراير 2023
اليوم 13:11
نوف الشكيلي ونخبة من شباب الإمارات يحتفلون بفوزهم بميداليات المسابقة العالمية للمهارات
الإمارات
"أبوظبي التقني" يمكن شباب الإمارات من الفوز بذهبية و9 ميداليات للتميز خلال المسابقة العالمية للمهارات
اليوم 16:14
لجنة حكام بناء الأجسام تعتمد خطة 2023
الرياضي
لجنة حكام بناء الأجسام تعتمد خطة 2023
اليوم 16:00
دائرة الصحة – أبوظبي تطلق منظومة علوم الحياة للرعاية الصحية في الميتافيرس 2023
الإمارات
دائرة الصحة – أبوظبي تطلق منظومة علوم الحياة للرعاية الصحية في الميتافيرس 2023
اليوم 15:57
الريال وبرشلونة.. «3 كلاسيكو» في 20 يوماً!
الرياضي
الريال وبرشلونة.. «3 كلاسيكو» في 20 يوماً!
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©