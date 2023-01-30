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ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار داخل مسجد في باكستان

أفراد من الأمن في موقع انفجار بمسجد في بيشاور
30 يناير 2023 15:09

قتل 25 شخصا على الأقل وجُرح 120 آخرون في انفجار داخل مسجد في مقر للشرطة الباكستانية الإثنين، حسبما أعلن مسؤول في الحكومة المحلية.

وقال نائب مفوض الشرطة في مدينة بيشاور شفيع الله خان، "إنا هنا في الموقع وعمليات الإنقاذ تتواصل". وأضاف "يتم إخراج المزيد من الجثث. أولويتنا حاليا إنقاذ الأشخاص المطمورين تحت الأنقاض".

وذكرت حصيلة سابقة وفاة 17 شخصاً على الأقل في الانفجار، حسبما أعلن متحدث باسم أحد المستشفيات في بيشاور بشمال غرب البلاد.وقال المتحدث محمد اسيم خان لوكالة فرانس برس "نتلقى مزيدا من الجثث، لدينا حتى الآن 17 جثة وأكثر من 80 جريحا".

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المصدر: وكالات
بيشاور
انفجار
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