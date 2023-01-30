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محادثات في القاهرة بين وزير الخارجية الأميركي والسيسي

أنطوني بلينكن يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة
30 يناير 2023 14:51

أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين خلال جولة بالشرق الأوسط.

واجتمع بلينكن في القاهرة بالسيسي ووزير الخارجية المصري سامح شكري وبحث تعزيز التعاون بالإضافة إلى  قضايا إقليمية.

ويتوجه بلينكن في وقت لاحق اليوم إلى القدس حيث سيلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وسيزور بلينكن رام الله أيضا للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس. 

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المصدر: وكالات
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أنتوني بلينكن
عبدالفتاح السيسي
القاهرة
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