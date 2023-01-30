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قتيلة ومصابون في قصف استهدف خاركيف

سيارات رجال الإطفاء متوقفة أسفل مبنى دمر جزئيًا
30 يناير 2023 11:51

لقيت أوكرانية حتفها وأصيب ثلاثة آخرون اليوم الاثنين، في قصف روسي استهدف مبنى سكنياً في خاركيف شمال شرق أوكرانيا، حسبما أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية للمدينة، أوليه سينيهوبوف، على تطبيق تليجرام.

ووفقاً لوكالة يوكرينفورم الأوكرانية للأنباء، قال سينيهوبوف إن صاروخاً من طراز إس300-، أصاب مبنى مؤلفاً من 4 طوابق في منطقة كيفسكي بخاركيف.

وأصيب ثلاثة أشخاص بإصابات طفيفة. وتوفيت سيدة مسنة.

وكتب حاكم المنطقة أن المبنى تعرض للتدمير بشكل جزئي. وقال إنه "تم إجلاء السكان. وتواصل كل أجهزة الطوارئ العمل في الموقع".

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