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الجيش الكوري الجنوبي يطلق النيران بالخطأ قرب كوريا الشمالية

الجيش الكوري الجنوبي يطلق النيران بالخطأ قرب كوريا الشمالية
30 يناير 2023 07:51

 قال مسؤولون عسكريون، إن جنديا كوريا جنوبيا أطلق النيران بالخطأ من مدفع رشاش أثناء تدريبات بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية، وقد أبلغ الجيش كوريا الشمالية على الفور بأن إطلاق النار لم يكن متعمدا.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن 4 طلقات بالذخيرة الحية أُطلقت من مدفع رشاش خلال جلسة تدريبية قامت بها وحدة من الجيش على طول الحدود بين الكوريتين في شرق إقليم "كانج وون" الساعة 6 و27 دقيقة مساء أمس السبت.

وقد سقطت جميع الطلقات في الجانب الكوري الجنوبي من خط ترسيم الحدود العسكرية ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي أضرار. ولم يكن من المقرر استخدام الذخيرة الحية في التدريبات.

وقال المسؤولون إن الوحدة العسكرية أبلغت كوريا الشمالية على الفور عبر البث في عدة مناسبات أن إطلاق النار لم يكن متعمدا، وعززت حالة الاستعداد للطوارئ.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مسؤول في الوحدة قوله "لم تظهر أي علامات معينة من الجانب الكوري الشمالي، ويجري التحقيق في ملابسات الحادث بالضبط".

وفي أيار/مايو 2020، أصابت 4 رصاصات على الأقل قادمة من كوريا الشمالية نقطة حراسة لكوريا الجنوبية في

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المصدر: وكالات
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كوريا الشمالية
إطلاق نار
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