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قتلى في هجوم على مطعم بالمكسيك

قتلى في هجوم على مطعم بالمكسيك
30 يناير 2023 07:36

قُتل ثمانية أشخاص بالرصاص في هجوم مسلّح على مطعم في مدينة خيريز الواقعة في شمال وسط المكسيك في منطقة تشهد أعمال عنف تمارسها عصابات المخدرات، وفق ما أعلنت الأحد السلطات المحلية.
وليل الجمعة-السبت فتح رجال مدجّجون بالأسلحة النار في المطعم الواقع في ولاية زاكاتيكاس التي تبعد نحو 670 كلم إلى الشمال من مكسيكو، وفق المصادر نفسها.

وقتل ستة أشخاص على الفور، فيما قضى اثنان متأثرين بجروحهما خلال تلقيهما الإسعافات.

ولا يزال خمسة أشخاص أصيبوا في الهجوم يتلقون العلاج في المستشفى.
ودفع العنف في ولاية زاكاتيكاس العام الماضي مئات المدنيين إلى النزوح. وأعمال العنف في الولاية مردّها خصوصا إلى التنافس بين أكبر عصابتين للمخدرات في البلاد "خاليسكو نويفا جينيراسيون" و"سينالوا".

ومنذ أن أطلقت البلاد حملة عسكرية ضد عصابات المخدرات في العام 2006 قُتل أكثر من 340 ألف شخص وفقد أثر مئة ألف.

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