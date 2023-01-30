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زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب شينجيانج في الصين

زلزال
30 يناير 2023 07:32

ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر محافظة شايا بولاية أكسو في منطقة شينجيانج الويجورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن الزلزال وقع عند الساعة 49:7 صباح اليوم الاثنين بتوقيت بكين(49:11 من مساء الأحد بتوقيت جرينتش)، وفقا للمركز الصيني لشبكات الزلازل.

وقال المركز إنه تم رصد الزلزال عند خط عرض 40.01 درجة شمالا وخط طول 82.29 درجة شرقا وعلى عمق 50 كيلومترا.

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المصدر: وكالات
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