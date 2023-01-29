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دعوات دولية للتهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

شخص يرفع يديه للدعاء قرب مسجد قبة الصخرة (أ ف ب)
30 يناير 2023 01:51

أحمد عاطف (القاهرة)

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تجددت الدعوات الدولية للتهدئة وعدم التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين عقب أيام شهدت أحداث عنف أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.
ووصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى مصر في مستهل زيارة تشمل الأراضي الفلسطينية وإسرائيل بهدف تهدئة الأوضاع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وبحسب برنامج الزيارة وفق الجدول الذي اطلعت عليه «الاتحاد»، فإن الزيارة ستمتد ليومين، ويضم اليوم الأول لقاء مع طلاب الجامعة الأميركية بالقاهرة ومؤسسات المجتمع المدني، فيما سيلتقي في اليوم الثاني الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ثم لقاء آخر مع نظيره المصري سامح شكري، ويختتم الزيارة بمؤتمر صحفي مع شكري لإعلان أبرز نتائج الزيارة، التي ستركز بشكل أساسي على الوضع في الأراضي الفلسطينية.
وقالت مصادر مصرية مطلعة لـ«الاتحاد»، إن القاهرة قد استبقت زيارة بلينكن، بإجراء اتصالاتها لوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية، مع الجانب الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية للتهدئة، موضحة أن القاهرة تهدف من خلال الاتصالات إلى وقف أي خطوات للتصعيد قد تؤدي إلى تعقيد الموقف في الضفة الغربية، وخلال الأيام الأخيرة تم تكثيف الاتصالات بهدف منع أي تصعيد مقبل.
واعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن الدكتور نبيل ميخائيل، أن الغرض الأميركي من إرسال بلينكن للمنطقة العربية هو تمهيد لمحاولات تعريف دول المنطقة بتوجهات إدارة الرئيس بايدن نحو أحداث إقليمية تجري الآن. 
وأضاف نبيل لـ«الاتحاد»، أن بلينكن يحمل رسائل أميركية تطالب بعدم اندلاع حرب استنزاف جديدة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مشدداً على أن مصر تعد طرفا مهما فى المنطقة ومن المتوقع أن تستمر في لعب دور مفيد في الوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين.
وفي سياق متصل، دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إسرائيل والفلسطينيين، أمس، إلى الدخول في حوار سعياً للسلام وندد بأعمال العنف في المنطقة في الآونة الأخيرة.
وقال البابا، في تصريحات بعد صلاة في روما، إنه «شعر بحزن شديد لمقتل فلسطينيين خلال عمليات إسرائيلية ولمقتل يهود في إطلاق نار عند كنيس على مشارف القدس يوم الجمعة».
وتابع «بألم شديد أتلقى الأنباء الواردة من الأرض المقدسة، دوامة الموت تزيد في كل يوم ولا تجدي إلا في القضاء على الثقة الهزيلة الموجودة بين هذين الشعبين».
وأضاف «أناشد الحكومتين والمجتمع الدولي وأطالبهم بإيجاد سبل أخرى تشمل الحوار والبحث المخلص عن السلام، فوراً ودون إضاعة أي وقت».

فلسطين
إسرائيل
أنتوني بلينكن
مصر
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