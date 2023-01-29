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قرقاش: لا بديل عن الحوار والحلول السياسية لتجنب التصعيد في المنطقة

قرقاش: لا بديل عن الحوار والحلول السياسية لتجنب التصعيد في المنطقة
30 يناير 2023 01:50

أبوظبي (الاتحاد)

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اعتبر معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن التصعيد الخطير ليس من مصلحة المنطقة ومستقبلها، مؤكداً أنه لا بديل عن الحوار والحلول السياسية للوصول إلى حلول تسهم في تخفيف التوترات وتحفظ استقرار وأمن الإقليم رغم المشاكل المعقدة التي تواجها المنطقة.
وقال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، في تغريدة على حساب معاليه بموقع «تويتر»: «التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة في أكثر من موقع ومنها التفجير الذي استهدف أصفهان ليس من مصلحة المنطقة ومستقبلها، وبالرغم من أن مشاكل المنطقة معقدة ومركبة، إلا أنه لا بديل عن الحوار والحلول السياسية لتجنب التصعيد والوصول إلى حلول تسهم في تخفيف التوترات وتحفظ استقرار وأمن الإقليم».

أنور قرقاش
محمد بن زايد
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