البطريرك الراعي يدعو قاضي «مرفأ بيروت» لمواصلة عمله

بيروت (الاتحاد)

دعا البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، أمس، طارق البيطار، القاضي الذي يتولى التحقيق في انفجار ميناء بيروت، إلى متابعة عمله والحصول على مساعدة من أي سلطة خارجية لتحديد المسؤولين عن ذلك الانفجار المدمر.

وتفاقم التوتر المستمر منذ فترة طويلة بسبب التحقيق منذ أن وجه البيطار اتهامات لبعض أكثر الشخصيات نفوذاً في لبنان متحدياً الضغوط السياسية لإلغاء التحقيق في الكارثة التي أودت بحياة 220 شخصاً.

وقال الراعي خلال عظة الأحد، إنه «يأمل أن يواصل البيطار عمله لكشف الحقيقة وإصدار قرار والحصول على مساعدة من أي سلطة دولية يمكن أن تساعد في كشف الحقيقة».

نتج الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس 2020 عن مئات الأطنان من المواد الكيماوية المخزنة دون مراعاة قواعد السلامة والتي كان الرئيس ورئيس الوزراء في ذلك الوقت على علم بها إلى جانب مسؤولين آخرين.

واستأنف البيطار تحقيقه في 23 يناير بعد انقطاع دام 13 شهرا بسبب جدل قانوني وضغوط سياسية رفيعة المستوى، ووجه تهماً لعدد من كبار المسؤولين، منهم النائب العام غسان عويدات.

ورفض عويدات خطوة البيطار ووجه له اتهامات بإساءة التعامل مع التحقيق، وكذلك الأمر بالإفراج عن محتجزين فيما له صلة بالانفجار.

ويدعو الراعي منذ وقت طويل لضرورة أن يكون القضاء اللبناني بعيداً عن التدخل السياسي والنشاط الطائفي.

وشدد الراعي على أنه لن يتم السماح لجريمة الميناء بالمرور دون عقاب مهما طال الوقت.