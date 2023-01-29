السودان وتشاد يبحثان قضايا الحدود المشتركة

الخرطوم (الاتحاد)

أجرى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الفترة الانتقالية التشادي محمد إدريس ديبي، أمس، مباحثات تناولت تأمين الحدود المشتركة بين البلدين إضافة إلى المساعدة على إحلال السلام في الجارة ليبيا.

كما بحثا، خلال اجتماع في العاصمة التشادية أنجمينا «آفاق التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزه وتطويره، بما يخدم مصالح الشعبين السوداني والتشادي»، وفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي بالسودان.

وأكد البرهان خلال المباحثات «أهمية المحافظة على تجربة القوات المشتركة السودانية التشادية وتطويرها، وتبادل الدعم في المحافل الدولية والإقليمية، لا سيما فيما يتعلق بتطورات الأوضاع في ليبيا وإفريقيا الوسطى ودولة جنوب السودان».

وفي نحو 20 موقعاً حدودياً بين البلدين الجارين تنتشر قوات سودانية تشادية مشتركة، حيث وقّعا في 2009 اتفاقية لتأمين الحدود ومنع أي طرف من دعم المتمردين في الطرف الآخر، حيث كانا يتبادلان اتهامات في هذا الشأن.