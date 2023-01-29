الإثنين 30 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

السودان وتشاد يبحثان قضايا الحدود المشتركة

السودان وتشاد يبحثان قضايا الحدود المشتركة
30 يناير 2023 01:50

الخرطوم (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعم جهود التهدئة في دارفور
قمة سودانية إثيوبية.. وتوافق حول قضايا «سد النهضة»

أجرى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الفترة الانتقالية التشادي محمد إدريس ديبي، أمس، مباحثات تناولت تأمين الحدود المشتركة بين البلدين إضافة إلى المساعدة على إحلال السلام في الجارة ليبيا.
كما بحثا، خلال اجتماع في العاصمة التشادية أنجمينا «آفاق التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزه وتطويره، بما يخدم مصالح الشعبين السوداني والتشادي»، وفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي بالسودان.
وأكد البرهان خلال المباحثات «أهمية المحافظة على تجربة القوات المشتركة السودانية التشادية وتطويرها، وتبادل الدعم في المحافل الدولية والإقليمية، لا سيما فيما يتعلق بتطورات الأوضاع في ليبيا وإفريقيا الوسطى ودولة جنوب السودان».
وفي نحو 20 موقعاً حدودياً بين البلدين الجارين تنتشر قوات سودانية تشادية مشتركة، حيث وقّعا في 2009 اتفاقية لتأمين الحدود ومنع أي طرف من دعم المتمردين في الطرف الآخر، حيث كانا يتبادلان اتهامات في هذا الشأن.

 

السودان
تشاد
عبد الفتاح البرهان
محمد إدريس ديبي
آخر الأخبار
نصائح الخبراء للتخلص من السعال المزعج
دنيا
نصائح الخبراء للتخلص من السعال المزعج
اليوم 08:03
أرشيفية
عربي ودولي
زلزال قوي يضرب إندونيسيا
اليوم 07:57
الجيش الكوري الجنوبي يطلق النيران بالخطأ قرب كوريا الشمالية
عربي ودولي
الجيش الكوري الجنوبي يطلق النيران بالخطأ قرب كوريا الشمالية
اليوم 07:51
الهواتف القديمة تعود إلى الساحة
دنيا
الهواتف القديمة تعود إلى الساحة
اليوم 07:45
3 أغذية لا تتناولها مع المشروبات الغازية!
دنيا
3 أغذية لا تتناولها مع المشروبات الغازية!
اليوم 07:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©