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السيسي وخاتشاتوريان يؤكدان عمق العلاقات بين مصر وأرمينيا

السيسي وخاتشاتوريان يؤكدان عمق العلاقات بين مصر وأرمينيا
30 يناير 2023 01:50

شعبان بلال (القاهرة) 

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في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس مصري منذ استقلال أرمينيا، بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الأرميني فاهاجن خاتشاتوريان أمس، العلاقات الثنائية، بالعاصمة يريفان.  
وأكد الرئيسان المصري والأرميني تطلعهما لتعميق وتعزيز العلاقات الثنائية، لاسيما على المستويين الاقتصادي والتجاري، مشددان على اعتزازهما بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين الصديقين. 
وأشاد الرئيس السيسي بعلاقات الصداقة المصرية الأرمينية المتينة والتاريخية، خاصةً في ضوء استضافة مصر للجالية من الارمن والذين أسهموا في التطورات التي شهدتها مصر في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية، إلى جانب دورهم في إثراء المجتمع المصري كمكون فاعل ومنتج. 
ورأى الدبلوماسي المصري السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة زيارات تسعى من خلالها الرئاسة المصرية لاستعادة العلاقات مع كل الدول، مشيرا إلى أن نشاط الدبلوماسية الرئاسية تسعى لكسب شركاء تجاريين ومستثمرين على كافة المستويات. 
وأضاف بيومي لـ«الاتحاد»، إلى أن هناك تاريخا إنسانيا بين مصر وأرمينيا تجعل هناك خصوصية في العلاقات بين البلدين، موضحا أن مصر استضافت عشرات الآلاف من الأرمن عندما تعرضوا للتصفية العرقية، بخلاف أن نوبار باشا ذو الأصل الأرميني كان على رأس وزارة الخارجية المصرية.

أرمينيا
عبد الفتاح السيسي
مصر
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