مقتل 136 إرهابياً في الصومال

مقديشو (الاتحاد)

أعلن الصومال، أمس، قتل 136 عنصراً من حركة «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة» في عملية عسكرية مشتركة لقوات الجيش الوطني وجهاز الأمن والمخابرات بالتعاون مع «القوات الصديقة» في محافظة شبيلي السفلى. ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا»، عن نائب وزير الإعلام عبد الرحمن العدالة قوله في مؤتمر صحفي، أن من «بين القتلى مسؤول الجبهات بإقليم شبيلي السفلى معلم حاشي ومنفذ الهجمات معلم سلحيي ومسؤول العلميات البحرية سلمان طيري».

وأوضح العدالة أن الجيش تمكن من تدمير مركبات ومصادرة معدات قتالية للمتمردين في العملية العسكرية التي جرت بقرى «توكل وغرس جيريد» التابعة لمدينة «جنالي» بمحافظة شبيلي السفلى.