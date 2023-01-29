اليمن يطالب بإدانة دولية لجرائم «الحوثي» ضد المرأة

أحمد عاطف (عدن، القاهرة)

أكدت الحكومة اليمنية أن ميليشيات الحوثي الإرهابية صعدت مؤخراً عمليات قمع النساء والتضييق عليهن عبر عدد من الإجراءات، مطالبةً المجتمع الدولي بإدانة القمع «الحوثي» والتصدي لمحاولات الميليشيات استنساخ ممارسات غريبة عن المجتمع اليمني وفرض أفكارها المتطرفة بقوة السلاح، جاء ذلك فيما أكد خبراء ومحللون في تصريحات لـ«الاتحاد» أن الممارسات بحق النساء تعتبر انتهاكاً لأبسط الحقوق ومحاولة لفرض أفكار متطرفة ويحرمهن من حقوقهن الدستورية والطبيعية.

واستنكر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، تعميم ميليشيات الحوثي الإرهابية لورش صيانة وغسيل السيارات في صنعاء، بعدم استقبال أي سيارة تقودها امرأة دون «محرم».

وأوضح الإرياني، أن هذا التعميم يندرج ضمن سياسات ميليشيات الحوثي الممنهجة للتضييق على النساء، ومنعهن من المشاركة في الحياة العامة وحصر دورهن في المنزل.

وأشار الإرياني إلى أن ميليشيات الحوثي صعدت مؤخراً بشكل لافت عمليات قمع النساء والتضييق عليهن عبر عدد من الإجراءات منها منعهن من التنقل بين المحافظات والسفر عبر مطار صنعاء إلا بوجود محرم، وارتياد قسم العائلات في المطاعم إلا بعد إبراز عقد الزواج، وفرض ألوان خاصة بالملابس، ومنعهن من الجلوس في الحدائق العامة.

واستغرب الإرياني الصمت المطبق من منظمات وهيئات حقوق الإنسان والدفاع عن قضايا المرأة، إزاء استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية في فرض مزيد من الإجراءات القمعية التي تحد من حرية النساء ومشاركتهن في الحياة العامة، وتقييد قدرتهن على الحركة في الشوارع والأماكن العامة وأماكن عملهن.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان والدفاع عن قضايا المرأة بإدانة واضحة لتصاعد القمع الحوثي للنساء، والتصدي لمحاولات الميليشيات استنساخ تجارب أخرى وفرض أفكار متطرفة على المجتمع بقوة السلاح.

وأوضح الأكاديمي والباحث السياسي اليمني الدكتور فارس البيل أن ميليشيات الحوثي تفرض على اليمنيين قيوداً عسيرة بحجج مغلوطة وواهية، تهدف إلى وضع الجميع تحت طائلة البطش والقوة الضاغطة الطائفية، وفرض سيطرتها على كل نواحي الحياة بما فيها تحركات الناس ونشاطهم اليومي المعتاد.

وقال البيل في تصريح لـ«الاتحاد» إن ميليشيات الحوثي تجد في نشاط المرأة اليمنية منفذاً لفرض وصايته وأفكاره المتطرفة، من باب أن المجتمع محافظ بالأساس والمرأة تعيش حالة من التهميش، ولأن الميليشيات تسعى لتغيير هوية اليمنيين وثقافتهم، فإنهم يجدون في فرض قيود على المرأة ذريعة لتمرير أجنداتهم المتطرفة، وعزلها عن الحياة بعد أن تمكنت من المشاركة في الحياة العامة والنشاط الفاعل في المجتمع خلال العقود الأخيرة. وأضاف الباحث الأكاديمي أن «الحوثي» يريد للمجتمع اليمني أن يذعن للفكر المتطرف، واصفاً

ما يقوم به من منع المرأة من السفر والتحكم بملبسها وتحركاتها ونشاطها، والتضييق عليها، «ردة حضارية كبرى» تهدف إلى تجهيل المجتمع ونزع حقوقه وكتم أنفاسه.

بدورها، اعتبرت الباحثة السياسية اليمنية قبول العبسي مديرة مؤسسة «قرار للإعلام» لـ«الاتحاد» أن قرار الجماعة الإرهابية بمنع سفر النساء بين المحافظات دون «محرم» محاولة لتضييق حركتهن وعزلهن عن المجتمع.

كما قال المحلل السياسي اليمني عبدالكريم الأنسي إن القرار أصاب الجميع بالإحباط حيث يصعب ذلك على الكثير من النساء اللاتي يتطلب عملهن أو دراستهن السفر، ولا يجدن من يمكنه مرافقتهن لانشغالهم بأعمالهم أو لزيادة التكاليف، واصفاً قرار منع النساء من السفر بأنه تعسفي ويحرمهن من حقوقهن الطبيعية في حرية التنقل، إضافة إلى شعور بالمهانة.

وأكد الأنسي في تصريح لـ«الاتحاد» أن قرارات الميليشيات التعسفية ضد النساء تعمل على إعاقة مسيرتهن في التقدم والتنمية وتضع التحديات في طريق حصولهن على التأهيل والتعليم والتدريب، والحصول على فرص للعمل.