الانقلابيون يقصفون الأحياء السكنية في تعز ولحج

عدن (الاتحاد)

استهدفت ميليشيات الحوثي الإرهابية مناطق مأهولة بالسكان في محافظتي تعز ولحج بالمدفعية وطائرات مسيرة مفخخة، هادفةً بذلك إيقاع أكبر عدد ممكن من الإصابات بين المدنيين وتقويض فرص السلام وعرقلة الجهود الأممية لتثبيت وقف إطلاق النار. وتعرضت الأحياء المحاصرة في تعز لاستهداف بالمدفعية والأسلحة الثقيلة طالت منازل المدنيين والأحياء والتجمعات السكانية في الجزء الشمالي الشرقي للمدينة.

وقال المتحدث باسم محور تعز العسكري العقيد عبد الباسط البحر، إن قوات الجيش أحبطت هجوما نفذه الانقلابيون في جبهة «عصيفرة»، مشيرًا إلى أن الميليشيات المتمركزة في «تبة سوفتيل»، شنت قصفًا بقذائف الدبابات على الأحياء السكنية شرقيّ تعز. وقال المسؤول العسكري إن مدفعية الجيش ألجمت مصادر نيران الميليشيات بعد استهدافها للأحياء السكنية في المدينة.

كما استهدفت الميليشيات الإرهابية منطقة سكنية في منطقة «كرش» شمال محافظة لحج، بحسب مصادر محلية.

وقالت المصادر إن الميليشيات الإرهابية قصفت بطيران مُسير منطقة «الضاحي» في «كرش» شمال محافظة لحج، مما أدى إلى تدمير جرافة زراعية وأضرار أخرى في ممتلكات المدنيين.

وبحسب مصادر ميدانية فإن هجوم الميليشيات تزامن مع تعزيزات عسكرية جديدة للحوثيين، وصلت إلى أطراف محافظة لحج، التي صعد الانقلابيون من استهدافها منذ مطلع العام الجاري.

إلى ذلك، حوّلت ميليشيات الحوثي الإرهابية، العاصمة صنعاء والمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرتها، إلى بيئة خصبة للجريمة والفساد المنظم، حيث أكدت إحصائية حقوقية جديدة ارتفاع معدل الجريمة إلى نحو 68% خلال السنوات الأربع الماضية. وقالت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» في بيان، إن 2955 جريمة قتل حدثت خلال السنوات الخمس الماضية في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، بينهم نساء وأطفال من قبل عصابات تتبع الميليشيات.

وأكدت الشبكة الحقوقية، أن 39 ألف جريمة جنائية، سُجلت في مناطق سيطرة الميليشيات العام الماضي. وأشارت إلى أنه خلال العشرين يوماً الأولى من العام الحالي، سُجلت 350 جريمة.

وأوضحت أنها توصلت عبر فريقها الميداني خلال العامين الماضيين إلى وقوع أكثر من 70 ألف جريمة جنائية مختلفة.