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باكستان ترصد حالات لفيروس شلل الأطفال في لاهور

رضيع يتلقى لقاحا ضد شلل الأطفال
29 يناير 2023 22:32

ذكرت وزارة الخدمات الصحية الوطنية واللوائح والتنسيق في باكستان، اليوم الأحد أنه تم مؤخراً رصد فيروس شلل الأطفال البري في عينات في لاهور.

وذكرت وكالة «أسوشيتد برس أوف» باكستان للأنباء أنه وفقا للمتحدث باسم الوزارة، يُعد هذا الفيروس هو الأول لشلل الأطفال الذي يتم رصده هذا العام من عينات تم جمعها من لاهور.

وفي العام الماضي، رصد المختبر الوطني لشلل الأطفال في باكستان حالتين لفيروس شلل الأطفال البري من النمط الأول في عينات تم جمعها من فيصل أباد وبيشاور في نوفمبر عام 2022.

وبالرصد الأخير لحالات شلل الأطفال، ارتفع إجمالي العينات الإيجابية بالفيروس بالبلاد إلى 34 حالة خلال العام الماضي.

وبلغت العينات الإيجابية 65 حالة في عام 2021.

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المصدر: وكالات
شلل الأطفال
باكستان
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