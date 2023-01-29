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قتلى في قصف روسي على خيرسون بجنوب أوكرانيا

قتلى في قصف روسي على خيرسون بجنوب أوكرانيا
29 يناير 2023 22:10

قالت السلطات المحلية في خيرسون بجنوب أوكرانيا، إن قصفاً روسياً على مناطق سكنية أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل الأحد.

في المقابل، أشارت السلطات التي نصبتها موسكو في منطقة خاضعة للسيطرة الروسية في منطقة زابوريجيا المجاورة في جنوب البلاد، إلى مقتل أربعة أشخاص في ضربة أوكرانية على جسر للسكك الحديد.

اتسمت مؤخراً الجبهة في جنوب أوكرانيا حيث اضطر الجيش الروسي إلى التخلي عن خيرسون في نوفمبر، بالهدوء مقارنة بخطوط المواجهة في شرق البلاد حيث يدور قتال عنيف، لكن القصف من الجانبين لم يتوقف كما استُؤنف القتال هذا الأسبوع في منطقة زابوريجيا.

وقالت الإدارة الإقليمية في خيرسون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن «مدفعية العدو أصابت مناطق سكنية بالمدينة».

وأضافت أن القصف طال مستشفى ومدرسة ومحطة حافلات ومكتب بريد ومصرفاً ومباني سكنية.

وخلفت هذه الضربات ثلاثة قتلى وستة جرحى من بينهم ممرضة، بحسب المصدر نفسه.

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المصدر: وكالات
منطقة خيرسون
روسيا
أوكرانيا
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