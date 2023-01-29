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عربي ودولي
جندي كوري جنوبي أطلق النار خطأ قرب الحدود مع الشمال
أرشيفية
29 يناير 2023 20:52
أطلق جندي كوري جنوبي النار من طريق الخطأ من مدفع رشاش قرب الحدود مع كوريا الشمالية، ما دفع الجيش لإبلاغ بيونغ يانغ بأن إطلاق النار كان غير مقصود، وفق ما أفاد تقرير الأحد.
ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن مسؤولين عسكريين كوريين جنوبيين أن أربع رصاصات حية أطلقت خلال تدريب على طول الحدود في مقاطعة كانغ وون مساء السبت.
سقطت جميع الرصاصات على الجانب الجنوبي من الحدود ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار.
وقال المسؤولون إن الوحدة العسكرية أبلغت كوريا الشمالية على الفور بأن إطلاق النار لم يكن متعمداً ورفعت جاهزيتها.
وأوردت يونهاب عن مسؤول عسكري لم تذكر اسمه أنه "لم تظهر أي إشارات من الجانب الشمالي، ويجري التحقيق في ملابسات الحادث".
لا تزال الكوريتان في حالة حرب بعد توقف القتال بإبرام هدنة عام 1953، وتفصل بينهما المنطقة المنزوعة السلاح التي يبلغ عرضها أربعة كيلومترات وتمتد لمسافة 250 كيلومتراً عبر شبه الجزيرة الكورية.
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المصدر: وكالات
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