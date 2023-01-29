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بلينكن يصل إلى القاهرة في مستهل جولة بالمنطقة

بلينكن يصل إلى القاهرة في مستهل جولة بالمنطقة
29 يناير 2023 18:36

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى القاهرة، اليوم الأحد، في مستهل جولة بالشرق الأوسط تستمر ثلاثة أيام، ويتضمن جدول أعمال الزيارة مناقشة الحرب في أوكرانيا.

وبعد القاهرة سيتوجه بلينكن غداً الاثنين إلى القدس.

وسيكرر بلينكن في محادثاته مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة، دعوات الولايات المتحدة للتهدئة وسيؤكد دعم واشنطن لحل الدولتين.

وسيتوجه بلينكن أيضاً إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومسؤولين فلسطينيين وأعضاء في المجتمع المدني.

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المصدر: وكالات
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أنتوني بلينكن
إسرائيل
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